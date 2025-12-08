Allgemeines privates Feuerwerk ist in Deutschland nur zum Jahreswechsel erlaubt. Aber auch an Silvester gilt das nicht für den ganzen Tag, sondern in manchen dicht besiedelten Gegenden erst ab abends.

Berlin - Rund drei Wochen vor Silvester haben mehrere Berliner Bezirke darauf hingewiesen, dass privates Böllern nur zwischen dem 31. Dezember ab 18.00 Uhr und dem Neujahrsmorgen um 7.00 Uhr erlaubt ist. Das wird seit Jahren so gehandhabt. In den Tagen vor Silvester ist privates Feuerwerk sowieso gesetzlich nicht erlaubt. Am 31. Dezember dann schon, aber viele Gemeinden und Bezirke erlauben speziell die Böller erst ab 18.00 Uhr.

Regeln für Pyrotechnik mit Knallwirkung

In Berlin hatten die Ordnungsämter von Reinickendorf, Pankow und Marzahn-Hellersdorf in der vergangenen Woche eine entsprechende sogenannte Allgemeinverfügung für Pyrotechnik „mit ausschließlicher Knallwirkung“ erlassen. Friedrichshain-Kreuzberg folgte am Montagmorgen. Weitere Bezirke hatten in den vergangenen Jahren ebenfalls reagiert.

Bundesweit ist in der „Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz“ der Gebrauch von Feuerwerk geregelt. Zu den üblichen Feuerwerkskörpern für Silvester der Kategorie F 2 heißt es dort, während des ganzen Jahres sei das nur erlaubt für Personen mit besonderen Genehmigungen.

Aber für Silvester gilt die Ausnahme: „Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen sie auch von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.“ Behörden können diesen Zeitraum in dichtbesiedelten Gemeinden für die reinen Böller aber noch weiter einschränken.

Behörde warnt vor missbräuchlichem Böllern

In Reinickendorf hieß es zur Begründung: „In den letzten Jahren ist auffällig, dass insbesondere tagsüber zu Silvester und Neujahr vermehrt Böller missbräuchlich und ausschließlich aufgrund ihrer Knallwirkung abgebrannt werden. Diese Praxis stellt eine besondere Gefahr dar, da sie den öffentlichen Frieden und die Sicherheit stört. Tagsüber sind mehr Menschen unterwegs, was das Risiko von Verletzungen und Sachschäden erhöht. Zudem verursacht der Lärm Stress und Ängste bei Tieren und Menschen, was zu gefährlichen Verkehrssituationen führen kann.“