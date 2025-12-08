Eine Autofahrerin prallt in der Prignitz mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die Frau wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt sie in eine Klinik.

Bad Wilsnack - Eine Autofahrerin ist bei Bad Wilsnack (Landkreis Prignitz) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 32-Jährige wurde am Morgen in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Frau von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Warum die Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht klar, wie es hieß.