386 Einsatzkräfte, 3 Verletzte, ein ausgebrannter Anhänger: Im meistbefahrenen Tunnel Baden-Württembergs herrscht Ausnahmezustand. Zumindest ein Teil soll schnellstmöglich geöffnet werden.

Leonberg - Ein mit Kühlschränken beladener Lastwagen-Anhänger ist im vielbefahrenen Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 westlich von Stuttgart ausgebrannt. Das hat eine Vollsperrung samt kilometerlanger Staus verursacht.

Drei Menschen erlitten nach Angaben der Autobahn GmbH Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus, wie Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann sagte. Die dritte Person habe das nicht gewollt. Die Autobahn GmbH hatte zuvor berichtet, alle drei seien ins Krankenhaus gekommen.

Zudem seien 386 Rettungskräfte mit 57 Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Rettungskräfte kümmerten sich laut Zimmermann neben den Verletzten um rund 50 weitere Menschen. Wie lange der Tunnel bei Leonberg gesperrt bleiben muss, war angesichts massiver Schäden am Abend zunächst unklar.

Kabel von Tunnelsteuerung und Brandmeldeanlage verschmort

Am frühen Nachmittag war der Anhänger in der Weströhre des gut zweieinhalb Kilometer langen Tunnels in Fahrrichtung Karlsruhe/München am Beginn des Tunnelportals in Flammen aufgegangen. Der Lkw-Fahrer habe den Anhänger abgekoppelt, so dass keine weiteren Fahrzeuge in Brand geraten seien, sagte Zimmermann. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

„Erste Prüfungen vor Ort zeigen massive Beton-Abplatzungen an der Tunneldecke der betroffenen Weströhre“, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Kabel der Tunnelsteuerung sowie der Brandmeldeanlage seien verschmort.

Dazu verbreitete das Unternehmen ein Foto des Wracks, das im Grunde nur noch Überreste eines Anhänger-Gerippes zeigt. „Die Bergung des verbrannten Fahrzeuges wird bis in die Abendstunden anhalten, da die verbrannten Kühlschränke einzeln verladen werden müssen“, hieß es in der Mitteilung. Für die Dauer der Bergungsarbeiten müsse der Strom im Tunnel aus Sicherheitsgründen komplett abgeschaltet werden.

Dauer der Sperrung unklar

Wie lange der Tunnel noch gesperrt bleibt, lässt sich nach Auskunft eines Sprechers aktuell nicht sagen. Die Oströhre solle schnellstmöglich geöffnet werden. „Ein genaues Datum für das Ende der Vollsperrung kann aber erst nach Sicherheitsprüfungen bekanntgegeben werden“, hieß es.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird laut Polizei über die Anschlussstelle Feuerbach abgeleitet. Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren.

Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Schon im vergangenen Herbst hatte ein Brand dort für ein Verkehrschaos gesorgt.

Der aktuelle Vorfall wurde gegen 14.20 Uhr gemeldet, wie die Polizei berichtete. Dunkle Rauchschwaden waren zeitweilig von weitem sichtbar. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Danach wurden die Tunnelröhren gelüftet.

Ein Problem war laut Feuerwehrkommandant Zimmermann, dass wegen einer Baustelle viele Fahrzeuge vor dem brennenden Anhänger im Tunnel standen. Noch gegen 19.00 Uhr waren es 19, die noch geborgen werden mussten.