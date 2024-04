Delitzsch - Durch einen Chlorgas-Austritt an einer Oberschule in Delitzsch nördlich von Leipzig sind am Freitagnachmittag mehrere Schüler leicht verletzt worden. „Sieben Kinder klagen über Atemwegsprobleme“, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Sie wurden von Rettungskräften medizinisch betreut. Auch die Polizei und die Feuerwehr seien an der Artur-Becker-Oberschule im Landkreis Nordsachsen im Einsatz. Die genaue Ursache für den Chlorgas-Austritt war zunächst unklar. Die Polizei ging jedoch von einem Unfall aus. Es gebe keine Anhaltspunkte für einen Anschlag. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 13.00 Uhr.