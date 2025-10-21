150 Meter Unfallstrecke, zerstörte Lampen, sieben kaputte Autos: Offenbar ein medizinischer Notfall löst in Garbsen eine Kettenreaktion aus. Was die Polizei dazu sagt.

Ein 55 Jahre alter Autofahrer verlor offenbar wegen eines Krankheitsfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. (Symbolbild)

Garbsen - Sieben beschädigte Autos und zwei Leichtverletzte: In Garbsen ist ein 55 Jahre alter Autofahrer offenbar wegen eines Krankheitsfalls über das Inventar einer Bäckerei gefahren und anschließend in mehrere Fahrzeuge gekracht.

Der Mann aus Seelze überfuhr nach Angaben der Polizei auf dem Grundstück der Bäckerei einen Teil der Außenbestuhlung und mehrere Außenlampen. Danach streifte er demnach mehrere geparkte Wagen und stieß mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Das Unfallgeschehen erstreckte sich laut Polizei über rund 150 Meter. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.