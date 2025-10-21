Es läuft zurzeit einfach nicht für den FC Liverpool. Vor dem Auswärtsspiel in Frankfurt gibt es technische Probleme am Flugzeug. Das bringt den Zeitplan durcheinander.

Frankfurt/Main - Die Pleiten-Pech-und-Pannen-Serie beim FC Liverpool geht weiter. Erst kassiert der Club um Nationalspieler Florian Wirtz vier Niederlagen am Stück, einen Tag vor dem Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt wird der englische Fußball-Meister auch abseits des Platzes vom Pech verfolgt: Wegen technischer Probleme am Flugzeug und angesichts der daraus folgenden Verspätung mussten die „Reds“ die Pressekonferenz in Frankfurt vor dem Spiel gegen die Eintracht absagen.

Eigentlich hätten ab 19.30 Uhr deutscher Zeit Liverpools Coach Arne Slot und Spieler Dominik Szoboszlai, der 2023 von RB Leipzig auf die Insel gewechselt war, den Medien Rede und Antwort stehen sollen. Daraus wurde wegen der Flugzeug-Panne nichts. Die Eintracht und Liverpool stehen sich am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim dritten Spieltag der Ligaphase in der Champions League gegenüber.