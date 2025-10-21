Renars Uscins feiert sein Comeback, Hannover bleibt makellos in der European League. Die Ausfälle von Leif Tissier und Marius Steinhauser werden kompensiert.

Hannover - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben ihre Spitzenposition in der Vorrunden-Gruppe G der European League verteidigt. Das 40:28 (22:15) im Heimspiel gegen Tatran Presov aus der Slowakei war für die Niedersachsen der zweite Sieg im zweiten Spiel. Erfolgreichster Torschütze der TSV war Daniel Weber mit sechs Treffern.

Die Gastgeber, die in der Bundesliga zuletzt drei von vier Spielen verloren hatten, mussten auf die verletzten Leif Tissier und Marius Steinhauser verzichten. Dafür stand Nationalspieler Renars Uscins nach seiner Wurfarm-Blessur wieder im Kader.

Beide Teams taten sich in der Anfangsphase schwer. Marian Michalczik erzielte in der 4. Minute das 1:0 für die Niedersachsen. Bis zum ersten Treffer der Slowaken zum 1:2 fiel, dauerte es sogar bis zur 7. Minute. Hannover baute die Führung kontinuierlich aus. Die Sieben-Tore-Führung zur Pause erzielte Thomas Solstad mit einem Wurf in das leere Tor der Gäste.

Im zweiten Abschnitt wuchs der Vorsprung der Hannoveraner weiter an. Beim Kempa-Treffer von Daniel Weber auf Zuspiel von Sindre Aho zum 30:19 (45.) war die Vorentscheidung bereits gefallen.