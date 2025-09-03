Ein Mann soll über Jahre kinderpornografische Videos gefertigt haben. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine lange Haftstrafe. Wie urteilt das Gericht?

Wegen unzähliger kinderpornografischer Videos hat die Staatsanwaltschaft für einen Angeklagten vor dem Landgericht Erfurt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren gefordert. Jetzt wird das Urteil erwartet. (Archivbild)

Erfurt - Im Prozess um die Herstellung kinderpornografischer Videodateien wird am Nachmittag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Erfurt das Urteil erwartet. In dem Verfahren muss sich ein Mann aus Weimar verantworten, dem jahrelanger sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Er soll über verschiedene Internetplattformen Kinder dazu gebracht haben, vor ihrer Webcam sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Die Anklage listet rund 1.600 Fälle in der Zeit von 2012 bis 2023 auf. Einen Teil dieser Videos soll der Angeklagte in pädokriminellen internationalen Netzwerken im Darknet hochgeladen haben. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Die Verteidigung beantragte fünf Jahre Haft. Der Mann hatte sich zum Auftakt des Prozesses über seinen Verteidiger im Sinne der Anklage schuldig bekannt.