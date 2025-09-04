Berlin - Am Ort des ehemaligen Karstadt-Kaufhauses in Berlin-Neukölln eröffnet am Nachmittag ein neues Standort-Konzept aus Start-ups, Coworking-Plätzen, Gastronomie und Kultur-Einrichtungen. Zur Eröffnung des sogenannten Kalle Neukölln auf der Karl-Marx-Straße wird auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet. Das Gebäude stand lange leer. 2019 begann der Immobilienentwickler MREI mit dem Umbau. Seither hat sich der Bau nach und nach mit Leben gefüllt. Der Plattenladen Rough Tade ist eingezogen und in der Kalle Halle im Erdgeschoss gibt es Street-Food-Angebote. Inzwischen ist der sechsjährige Umbau vollständig abgeschlossen.