Es bleibt warm in Norddeutschland bis die Wolken in der Nacht zuziehen und es zu Regenschauern kommt. Auf einen warmen Donnerstag soll ein verregneter Freitag folgen.

Zum Wochenende bleibt es im Norden bewölkt: Der Deutsche Wetterdienst kündigt für den Freitag flächendeckenden Regen an. (Symbolbild)

Hamburg - Der Donnerstag bleibt im Norden Deutschlands bewölkt, bevor es ab der Nacht zu Freitag nass wird. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern einen warmen Donnerstag vor, der noch ausgenutzt werden kann, bevor es am Freitag flächendeckend zu Regen kommt.

Im Nordwesten bleibt es den Tag über bewölkt, wobei trotzdem Temperaturen bis 27 Grad erreicht werden sollen, wie der DWD mitteilt. An den Küsten soll es allerdings etwas kühler bleiben, bei um die 20 Grad. Dort warnt der DWD auch vor starken Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Der Grund dafür sei ein Tiefgebiet über dem Nordostatlantik.

In der Nacht zu Freitag bleibt es in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt und es kommt im Süden der Bundesländer zu Regen, teilweise auch zu stärkeren Schauern. Im Zuge dessen kühlt es sich in der Nacht ab, im Süden Niedersachsens sogar auf 11 Grad.

Die Regenwolken bleiben auch am Freitagmorgen im Nordwesten und sorgen für Schauer und kühlere Temperaturen. Es bleibt am Morgen vielerorts bei 14 bis 16 Grad. Zum Abend kündigt der DWD allerdings Verbesserung an, es soll nur noch vereinzelt zu Schauern kommen – die 20-Grad-Marke soll auch übertroffen werden.

Im Nordosten ist laut DWD ein ähnlicher Verlauf zu beobachten. Nach einem warmen Donnerstag soll ein verregneter Freitag folgen. Dabei solle es am Donnerstagabend bis zu 28 Grad werden, die allerdings in der Nacht von Regenschauern und teilweise sogar gewittrigem Starkregen gefolgt werden. Dafür soll es in der Nacht allerdings wärmer bleiben, bei knapp unter 20 Grad.

Die Regenschauer halten den Freitag über an und können laut DWD im Südwesten stärker ausfallen. Der Tag soll auch deutlich kühler als der Donnerstag werden. Wie der DWD mitteilt, bleiben die Temperaturen bei ungefähr 20 Grad.