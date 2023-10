Berlin - Die Mitglieder des schwarz-roten Senats kommen heute in der Bibliothek des Dominikanerklosters St. Paulus in Berlin-Moabit zusammen. Bei der regulären Senatssitzung geht es unter anderem um die Gesamtstrategie Saubere Stadt und den Charité-Vertrag. Der Senat will einen Entwurf für die Verlängerung des Vertrags beschließen, mit dem sich danach noch das Abgeordnetenhaus beschäftigen muss. Dabei geht es nicht zuletzt um die Finanzierung der Universitäts-Medizin ab dem kommenden Jahr.

Im Dominikanerkloster in der Oldenburger Straße empfängt der Berliner Erzbischof Heiner Koch die Senatsmitglieder. Bei einem Treffen des Senats und der Leitung des Erzbistums Berlin im Anschluss an die Senatssitzung soll es unter anderem um die Zusammenarbeit zwischen Senat und katholischer Kirche gehen. Das betrifft zum Beispiel die Flüchtlingsarbeit. Solche Treffen zwischen Senat und katholischer Kirche finden regelmäßig statt, üblicherweise im Turnus von zwei Jahren.