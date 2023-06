Pirna - Anhaltender Regen lässt die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsens sinken. Am Dienstag ist die Waldbrandgefahr in den meisten Teilen Sachsens sehr gering, wie auf einer Waldbrandgefahrenkarte ersichtlich ist. Es gilt die niedrigste Warnstufe 1. Nur in Teilen vom Landkreis Leipzig und dem Vogtlandkreis bestehe mit der zweitniedrigsten Warnstufe 2 geringe Gefahr.

Am Montag war die Waldbrandgefahr aufgrund der Trockenheit vor allem im Norden Sachsens hoch. In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Sie werden vom Deutschen Wetterdienst berechnet.