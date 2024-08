Berlin - Sicherheitsmitarbeiter haben am Sommerbad am Insulaner in Berlin illegal Tickets verkauft. Die Vorfälle seien durch eine Kundenbeschwerde bekanntgeworden, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. Die Security-Mitarbeiter hätten „Tickets an Badegäste verkauft oder weitergegeben“. Die Bäder-Betrieb hätten daraufhin umgehend den Dienstleister informiert. Dieser habe „entsprechende personelle Konsequenzen gezogen“, so die Sprecherin. Die Sicherheitsmitarbeiter arbeiteten nun nicht mehr in den Bädern der Bäder-Betriebe. Die Bäder verkaufen vor Ort nur bis 10 Uhr Tickets gegen Barzahlung, ansonsten ist der Eintritt ausschließlich mit Online-Tickets gestattet. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.