Auch im kommenden Jahr wird das Sechstagerennen in Berlin nur an zwei Tagen ausgetragen. Es besteht aber noch eine Option auf einen dritten Veranstaltungstag.

Berlin - Das Berliner Sechstagerennen wird im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich erneut als zweitägiges „Sixday-Weekend“ ausgetragen. Als Termin veröffentlichten die Veranstalter den 31. Januar/1. Februar 2025. „Ja, wir gehen mit diesen beiden Tagen in den Vorverkauf. Ohne wirtschaftliche Unterstützung bleibt es bei zwei Tagen“, bestätigte Valts Miltovics, CEO der Madison Sports GmbH, am Dienstag. Eine Ausweitung auf drei Renntage sei aber bis zum Herbst denkbar, ergänzte Miltovics.

Nach der Corona-Zwangspause war das Tradition-Event im Velodrom an der Landsberger Allee beim Re-Start 2023 auf drei Tage verkürzt worden. Nach schlechten Vorverkaufszahlen musste das Rennen in diesem Jahr auf zwei Renntage eingedampft werden. Den Sieg der Weltmeister Yoeri Havik und Jan-Willem van Schip aus den Niederlanden hatten knapp 13.000 Zuschauer verfolgt. Das zweite Sixday-Event in Deutschland in Bremen ist 2025 erneut über vier Tage vom 10. bis 13. Januar geplant.