Damit rechnet wohl niemand: Bei voller Fahrt zerschlägt ein massiver Ast die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Wie geht das für die Menschen im Wagen aus?

Rotenburg - Ein schwerer Ast hat an der Bundesstraße 71 in Rotenburg (Wümme) die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Autos eingeschlagen. Am Donnerstag sei der massive Ast von einem Baum an der Straße abgebrochen und in die Scheibe gekracht, teilte die Polizei mit. Die Windschutzscheibe wurde fast vollständig zertrümmert, der 71 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine 69 Jahre alte Beifahrerin erlitten einen Schock und kamen ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.