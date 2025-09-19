Der TTC Berlin Eastside startet mit neuem Ehrgeiz in die Saison und peilt in allen drei Wettbewerben den Titel an. Zum Auftakt wartet ein bekanntes Team.

Berlin - Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside starten mit Triple-Ambitionen in die neue Saison. Am Sonntag (13.00 Uhr) geht es zum Bundesliga-Auftakt gegen den TSV Dachau 1965. Beide Teams hatten sich in der Vorsaison im Halbfinale gegenübergestanden - mit dem besseren Ende für den Hauptstadt-Club, der sich erst im Endspiel dem TTC Weinheim 1946 geschlagen geben musste.

In der Liga hatte Eastside in der vergangenen Spielzeit meist auf ein sehr junges Team gesetzt und auf den Einsatz seines Top-Duos Nina Mittelham und Shan Xiaona verzichtet. „Anders als im letzten Jahr, als man den Pokalsieg und den Gewinn der Champions League als Ziel ausgerufen hatte und letztlich auch realisieren konnte, wollen wir in diesem Jahr wieder auf allen drei Hochzeiten möglichst erfolgreich abschneiden“, schreiben die Berlinerinnen auf ihrer Vereinshomepage.

In der Spitze hat sich das Team mehrfach deutlich verstärkt und will nach Vereinsaussage von Club-Manager Andreas Hain „in der Rückrunde nochmals zulegen“. Aufgrund einer Modus-Änderung hat die Meisterschaft von Beginn an Brisanz. Denn nur die vier Topteams der Punkterunde qualifizieren sich für die Playoffs um den Titel, was jeden Punktgewinn aufwertet.