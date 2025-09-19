Der Umbau bei Continental geht voran und könnte in den kommenden Monaten weitgehend abgeschlossen sein. Dann übernimmt eine neue Chefkontrolleurin die Aufsicht.

Hannover - Beim Reifenhersteller Continental macht der langjährige Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle im kommenden Jahr Platz für eine Nachfolgerin. Sabrina Soussan soll noch Ende dieses Monats als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat einziehen und voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2026 den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Reitzle war 16 Jahre lang im Aufsichtsrat der Hannoveraner, er hat die derzeit laufende Aufspaltung des Konzerns angestoßen. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über den Wechsel an der Spitze des Gremiums berichtet.

Am Vortag hat Conti seine Autozuliefersparte unter dem Namen Aumovio über einen Börsengang abgespalten, die Kunststofftechniksparte soll im kommenden Jahr verkauft werden.

Reitzles Amtszeit ende planmäßig mit der Aktionärsversammlung am 30. April 2026, hieß es. Die deutsch-französische Managerin Soussan bringt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Transportbranche mit, unter anderem bei der Siemens Zugsparte Siemens Mobility und auch bei Conti selbst. Zuletzt war sie Chefin des französischen Entsorgungskonzerns Suez.