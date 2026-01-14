Das Chemieunternehmen Domo Chemicals hatte vor wenigen Tagen aufgehört zu produzieren. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister sieht einen Weg, wie es doch noch weitergehen kann.

Halle - Mit Blick auf den Produktionsstopp an den drei deutschen Standorten des belgischen Chemieunternehmens Domo Chemicals hat Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze weitere Schritte angekündigt. Es sei ein Weg gefunden worden, um den Betrieb „in irgendeiner Form“ aufrechtzuerhalten und dem Insolvenzverwalter so die Möglichkeit zu schaffen, weiter nach Investoren zu suchen, sagte der CDU-Politiker beim Neujahrsempfang der IHK Halle-Dessau und der Handwerkskammer Halle. Das belgische Unternehmen hatte vor wenigen Tagen an seinen deutschen Standorten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg wegen Insolvenz die Produktion eingestellt.

In den vergangenen Tagen habe es viele, lange Gespräche gegeben, sagte Schulze. Der nun gefundene Weg müsse genutzt werden. Es gebe „durchaus einiges Interesse, das hier weiterzumachen“, sagte der Minister, der zeitnah Nachfolger von Ministerpräsident Reiner Haseloff werden soll. Der Schritt soll Schulze ermöglichen, vor der Landtagswahl am 6. September die Regierung zu führen.

Ganze Branche unter Druck

Die Insolvenz der drei Tochtergesellschaften von Domo könnte auch Auswirkungen auf andere Firmen in der Region haben, etwa solche, die Stoffe an Domo liefern. In Leuna und Premnitz wurde vor allem Kunststoff produziert, der unter anderem in der Automobilindustrie sowie in der Elektro- und Elektronikbranche weiterverarbeitet wird. Die drei Unternehmen gehören zu Domo Chemicals, einer Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Gent (Belgien).

Laut der Gewerkschaft IG BCE arbeiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Ostdeutschland rund 63.000 Menschen. Nach Angaben der IG BCE erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von über 30 Milliarden Euro. Die Branche steht derzeit unter starkem Druck.

Die meisten Domo-Mitarbeitenden sind in Leuna beschäftigt, bei der Domo Chemicals GmbH sind es rund 35, bei der Domo Caproleuna GmbH etwa 480. In Premnitz in Brandenburg hat die Domo Engineering Plastics GmbH rund 70 Mitarbeitende.

Der Neujahrsempfang in Halle wurde von der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau sowie von der Handwerkskammer Halle veranstaltet. Zu Gast waren unter anderem auch Bundeskanzler Friedrich Merz sowie Haseloff (beide CDU).