Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer können ihre Siegesserie im Eurocup nicht ausbauen. In Ulm verspielen sie nach einem schwachen Schlussviertel sogar den direkten Vergleich.

Neu-Ulm - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Eurocup einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag im deutschen Duell bei Verfolger ratiopharm Ulm mit 76:88 (41:46). Die Niners verpassten dadurch nicht nur den fünften Sieg nacheinander, sondern verloren nach dem 89:78-Hinspielerfolg auch den direkten Vergleich. Amadou Sow war mit 20 Punkten bester Werfer der Chemnitzer. Aher Uguak erzielte bei seinem Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause sechs Punkte.

Die Chemnitzer hatten zunächst große Mühe, ins Spiel zu finden. Sie ließen im Angriff viele Chancen liegen und fanden in der Defensive kein Mittel gegen Ulms Christopher Ledlum, der beim Stand von 30:19 (13. Minute) für die Gastgeber bereits 16 Punkte erzielt hatte. In der Folge schraubten die Niners ihre Trefferquote von der Dreierlinie deutlich nach oben und verkürzten so den Rückstand bis zur Pause.

Nach dem Wechsel zog Ulm auf 60:51 (27.) davon, ehe die Gäste die Partie mit einem 13:2-Lauf zum 64:62 (30.) drehten. Im letzten Viertel ging ihnen allerdings die Puste aus. Die Ulmer hatten deutlich mehr zuzusetzen und siegten verdient.