Die Mensa kann viel mehr sein als ein Ort der schnellen Essensausgabe. Vor allem in Schulen könnten neben der Verpflegung viele sinnvolle Aspekte dazukommen. Ein Verband ruft nun eine Förderung aus.

Hannover - Mit dem Ziel der Aufwertung von Mensen können sich Schulen in Niedersachsen für Modellprojekte bewerben. „Gesucht werden vier Modellschulen, deren Mensen zu integrativen Lern- und Lebensräumen umgestaltet werden“, teilte der Verband deutscher Schul- und Kitacaterer (VDSKC) mit. Neben der Verknüpfung von Schulverpflegung mit Unterrichtsinhalten gehe es auch um die Förderung regionaler, saisonaler und nachhaltiger Ernährung sowie die Einbindung von Schülern, Lehrkräften und Eltern.

„Wir möchten Themen wie Ernährung, Esskultur, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft zusammenführen und zeigen, dass Schulverpflegung ein integrativer Bestandteil von moderner, ganzheitlicher Bildung sein kann“, sagte Projektleiter Stefan Gerhardt. Das Modellprojekt „Lernort Mensa“ wird vom Land mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert und läuft zunächst bis Februar 2027. Interessierte Schulen können sich bis zum 8. September 2025 bewerben.