Berlin/Weimar - Eine Schule aus Thüringen ist beim Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Die Jenaplanschule in Weimar belegte einen von fünf zweiten Plätzen. Dafür erhält die Einrichtung 30.000 Euro Preisgeld. „Ich freue mich riesig über den Erfolg der Jenaplanschule Weimar, die mit ihrem klaren pädagogischen Profil, dem gelebten Teamgeist und der konsequenten Schulentwicklung die Jury überzeugt hat“, so Thüringens Bildungsminister Christian Tischner. Die Schule setze auf Kreativität und innovative Unterrichtsgestaltung, so der CDU-Politiker.

Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis des Deutschen Schulpreises ging in diesem Jahr an eine Grundschule in Berlin (Prenzlauer Berg). Beworben hatten sich mehr als 100 Schulen. Ausrichter des Preises sind die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 für eine besonders gute Schulqualität vergeben.