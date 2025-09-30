Drei Jahre wurde gebaut - nun ist das Bauwerk nahe an der Grenze zu Niedersachsen und Sachsen-Anhalt für Besucher geöffnet. Die Eckdaten sind beeindruckend.

Ellrich - 70 Meter hoch und 452 Tonnen schwer: Der nach laut Verantwortlichen weltweit größte Hexenbesen soll künftig Ausflügler zum südlichen Rand des Harz locken. Das Bauwerk steht im Zentrum der „HEX Erlebniswelt“ im thüringischen Rothesütte, die nach drei Jahren Bauzeit eröffnet wurde, wie der Landkreis Nordhausen mitteilte. Künftig sollen von dort aus Fernblicke über die Harzer Wälder, Wiesen und Berge bis hin zum Wurmberg und dem Brocken möglich sein.

Rutschen auf dem „Hexenbesen“

Wie aufwändig das Bauwerk ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Rund 2.600 Stahlteile und gut 22.000 Schrauben wurden den Angaben zufolge verbaut. Alleine der Besenstiel sei 24 Meter lang. Auf einer Höhe von rund 44 Metern wurde eine Aussichtsplattform eingebaut - und eine Attraktion für Wagemutige. Die können sich nämlich auf zwei unterschiedlich langen Rutschen in die Tiefe stürzen. Insgesamt kostete das Projekt rund 17 Millionen Euro.