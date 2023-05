Ermittlungen an einer Schule in Apolda: Ein Schriftzug sorgt dort für Besorgnis - doch am Ende kann die Polizei Entwarnung geben.

Apolda - Ein Schriftzug im Toilettenbereich einer Apoldaer Schule hat am Donnerstag Besorgnis und Ermittlungen der Polizei ausgelöst. Weil die Polizei von einer möglichen Bedrohungslage ausging, hatte sie für Freitag einen Einsatz an der Schule geplant. Am späten Donnerstagabend kam dann Entwarnung: Die Urheber des Schriftzuges konnten demnach ermittelt werden. Es handle sich um einen Fünftklässler und seinen gleichaltrigen Cousin. Diese hätten kein „schädigendes Ereignis als Intention gehabt“, heißt es in der Polizeimitteilung. Der Schulbetrieb in der Regelschule finde daher regulär statt.

Ursprünglich hatte die Polizei geplant, das Schulgebäude „polizeilich zu betreuen, so dass etwaige Sofortmaßnahmen zeitnah initiiert werden können“. Für die Schüler solle der Schulalltag so normal wie möglich ablaufen, sie seien jedoch gebeten, 15 bis 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn zu erscheinen.

„Die Polizei Apolda bedankt sich ausdrücklich bei der Kooperationsbereitschaft der Schule, welche den Erfolg der akribischen Ermittlungsarbeit mit ermöglicht hat“, hieß es.