Mitten in der Nacht beginnt für eine Jugendliche in ihrem Haus ein Albtraum: Maskierte Einbrecher wecken die 16-Jährige und mahnen sie, sich ruhig zu verhalten. Damit ist der Spuk nicht vorbei.

Schwaförden - Drei Einbrecher haben im Landkreis Diepholz nachts in einem Wohnhaus eine schlafende 16-Jährige geweckt und überfallen. Die unbekannten Männer öffneten gewaltsam eine Terrassentür des Hauses in der Gemeinde Schwaförden und weckten dann im Obergeschoss die 16-Jährige, die dort allein schlief, wie die Polizei mitteilte. Die Männer waren nach Aussage des Mädchens mit Sturmhauben maskiert, einer soll eine Pistole in der Hand gehalten haben.

Bedroht worden sei das Mädchen nach bisherigen Erkenntnissen nicht, sagte ein Polizeisprecher. Wahrscheinlich seien die Täter beim Durchsuchen des Hauses auf die 16-Jährige gestoßen. Die Einbrecher sagten der Jugendlichen, sie solle nichts unternehmen und sich ruhig verhalten. Sie hätten es auf Sachen der Eltern abgesehen, teilte die Polizei weiter mit. Die Eltern waren zur Tatzeit in der Nacht zu Freitag nicht zu Hause. Die 16-Jährige blieb unverletzt.

Was die Einbrecher mitnahmen

Laut den Ermittlern durchsuchten die Einbrecher rund zwei Stunden lang das Wohnhaus. Danach flohen sie mit Modeschmuck, zwei Sparschweinen und einer EC-Karte. Zum Wert der Beute gab es keine Angaben. Nachdem die Täter verschwunden waren, lief die 16-Jährige zu Nachbarn. Dort wurden die Eltern verständigt und die Polizei alarmiert.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Bei den Einbrechern soll es sich um drei Männer im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben. Sie sollen schwarze Pullover und Jeans getragen haben.