Berlin - Ein mutmaßlicher Betrüger, der angeblich im Auftrag der Polizei handelte und einem älteren Mann nach einem „Schockanruf“ Geld abnehmen wollte, ist gefasst worden. Ein Anrufer hatte sich einem 78-jährigen Mann gegenüber am Telefon als Polizist ausgegeben und ihm gesagt, dass ein Verwandter einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution benötige, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Geld sollte dem 32-jährigen Kurier übergeben werden.

Die Übergabe wurde am Dienstagnachmittag von der echten Polizei verhindert. Der 32-Jährige stand demnach gegen 16.15 Uhr in der Littenstraße in Mitte kurz davor, das Geld zu empfangen. Polizisten nahmen ihn fest.

Die Polizei warnte vor solchen Anrufen durch Trickbetrüger und betonte: „Niemals verlangt die Polizei am Telefon Geld. Auch keine Kaution. Lassen Sie sich nicht von Schockanrufern unter Druck setzen und fragen Sie bei Familienangehörigen nach.“