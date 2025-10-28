Der Handballer schreibt nach seinem Kreuzbandriss über Enttäuschung und gibt Einblick in seine Gefühlswelt. Die Füchse Berlin stehen vor einer wichtigen Entscheidung.

Berlin - Erstmals nach seinem folgenschweren Kreuzbandriss hat sich Handballer Fabian Wiede in einem emotionalen Instagram-Post zu Wort gemeldet. „Ich weiß noch immer nicht, was ich sagen soll. Die Enttäuschung, der Schock und der Schmerz sind einfach riesig“, schrieb der Rückraumspieler, der für die Füchse Berlin in dieser Saison nicht mehr auflaufen kann.

Wiede war in der Champions League in der vergangenen Woche nach einem Luftzweikampf unglücklich auf dem Boden aufgekommen und mit einer Trage vom Feld gebracht worden.

„In meiner Karriere habe ich leider schon einige Verletzungen erlebt und überstanden. Ich dachte, ich hätte das alles hinter mir gelassen und könnte endlich wieder frei aufspielen. Doch der nächste Schlag kam mit voller Wucht“, beschrieb Wiede seine Gefühlswelt.

Holen die Füchse Ersatz?

Wie schwer sich der deutsche Meister ohne seinen Routinier tut, wurde bei der Niederlage gegen den HSV Hamburg deutlich. Vor allem in der Abwehr fehlte Wiede. „Es tut so weh, nicht beim Team dabei sein und dem Verein nicht helfen zu können, sich weiter ganz oben zu festigen“, schrieb der 31-Jährige weiter.

Die Füchse wollen in der Länderspielpause darüber beraten, ob sie einen Ersatz verpflichten oder eine interne Lösung finden wollen.