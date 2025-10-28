Helmstedt - An einer Brandruine in Helmstedt hat die Feuerwehr am Abend ein Baugerüst gesichert, das auf die Straße zu stürzen drohte. Auch das Technische Hilfswerk musste gerufen werden, um die Lage einzuschätzen und das weitere Vorgehen zu planen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde entschieden, das instabile Gerüst kontrolliert abzubauen. Dies sei auch gelungen, hieß es. Wie es zu der Schräglage des Gerüstes kommen konnte, wurde zunächst nicht bekannt. Die anliegende Straße musste komplett gesperrt werden. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.