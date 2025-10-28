weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Einsatz: Baugerüst droht umzustürzen

Einsatz Baugerüst droht umzustürzen

In Helmstedt müssen am Abend die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk ausrücken. Ein Gerüst war in bedenkliche Schieflage geraten. Wie haben die Einsatzkräfte das Problem gelöst?

Von dpa 28.10.2025, 22:23
Das Gerüst war kurz davor, umzukippen. (Symbolbild)
Das Gerüst war kurz davor, umzukippen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Helmstedt - An einer Brandruine in Helmstedt hat die Feuerwehr am Abend ein Baugerüst gesichert, das auf die Straße zu stürzen drohte. Auch das Technische Hilfswerk musste gerufen werden, um die Lage einzuschätzen und das weitere Vorgehen zu planen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde entschieden, das instabile Gerüst kontrolliert abzubauen. Dies sei auch gelungen, hieß es. Wie es zu der Schräglage des Gerüstes kommen konnte, wurde zunächst nicht bekannt. Die anliegende Straße musste komplett gesperrt werden. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.