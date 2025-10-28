Gegen Wolfsburg nicht mal im Kader, in Heidenheim Pokal-Held: Robert Glatzel meldet sich beim HSV eindrucksvoll zurück. Sind die Qualitäten des Publikumslieblings nun wieder öfter gefragt?

Heidenheim - Aussortiert, eingewechselt, zum Sieg getroffen - und das auch noch gegen den Ex-Club: Für Robert Glatzel sind es emotionale Tage. Eine „sehr kuriose Geschichte“ sei das, sagte der Stürmer des Hamburger SV über sein entscheidendes Tor zum Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Causa Glatzel - sie bewegt die Hanseaten. Jetzt womöglich sogar noch mehr.

Nach gut einer Stunde war der Angreifer in der umkämpften Partie beim 1. FC Heidenheim am Dienstag als Joker gekommen, sieben Minuten vor dem Ende verwandelte er einen - allerdings umstrittenen - Foulelfmeter zum 1:0 (0:0). Drei Tage zuvor beim 0:1 in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg hatte Glatzel nicht mal im Kader gestanden. Manchmal sei der Fußball „verrückt“, meinte der 31-Jährige. Diesen Abend in Heidenheim müsse er erst einmal sacken lassen.

Schon mehr als 80 Tore für Hamburg

Mehr als 80 Pflichtspieltore hat Glatzel für den HSV seit Sommer 2021 bereits erzielt. Der Offensivmann gehört seit Jahren zu den Publikumslieblingen. Zuletzt war er unter Trainer Merlin Polzin aber kaum gefragt gewesen. In Heidenheim half ihm auch der Spielverlauf. Nach der Roten Karte gegen Tim Siersleben (44. Minute) zogen sich die Schwaben weiter zurück, da waren Qualitäten eines Strafraumstürmers natürlich gefragt. Wie die eines Glatzel.

Ein „sehr schöner Moment“ sei das gewesen, als die Mitspieler nach dem Siegtreffer reihenweise auf ihn draufsprangen und gratulierten, meinte der Stürmer. „Ich freue mich extrem für Bobby“, sagte Teamkollege Miro Muheim.

Trainer Polzin: „Ich bin sehr, sehr froh, dass er zu uns gehört“

Von den Fans war Glatzel nach der Partie mit Sprechchören gefeiert worden. „Unglaublich“ sei die Unterstützung von den Anhängern, sagte er. Das habe er in den Tagen zuvor auch in den sozialen Medien schon gespürt.

Ob Glatzel nun wieder öfter ran darf? Am Sonntag im Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger 1. FC Köln zum Beispiel? Trainer Polzin schwebt grundsätzlich ein anderer Spielstil vor. „Ich weiß, welche Qualitäten Bobby hat“, sagte er nach dem Pokal-Coup aber. „Und ich bin sehr, sehr froh, dass er zu uns gehört.“