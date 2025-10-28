Im Kampf um das Weiterkommen kann Alba Berlin das bis dahin punktgleiche tschechische Team aus Nymburk schlagen. Es ist der zweite Sieg im Wettbewerb und der dritte Pflichtspielsieg in Serie.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben einen wichtigen Sieg in der Champions League geholt. Es war zugleich der erste Heimerfolg in diesem Wettbewerb überhaupt. Der Bundesligist gewann daheim vor 6.781 Zuschauern gegen den tschechischen Meister ERA Nymburk mit 94:78 (43:38). Alba übernimmt damit zumindest vorübergehend den ersten Platz in der Gruppe B. Beste Berliner Werfer waren Sam Griesel mit 18 und Justin Bean mit 15 Punkten.

Trainer Pedro Calles konnte im Gegensatz zum Bayern-Erfolg am vergangenen Sonntag wieder auf Center Norris Agbakoko zurückgreifen. Die ersten beiden Punkte machten zwar die Tschechen, aber dann kam Alba besser ins Spiel. Vor allem dank guter Defensivarbeit kamen sie immer wieder zu Ballgewinnen und lagen so meist vorn. Erst Ende des ersten Viertels zeigte sich Nymburk treffsicherer und holte sich die Führung zurück.

Alba zieht im letzten Viertel davon

Das änderte sich jedoch schnell wieder. Gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes lag Alba erneut vorn und schien den Gegner nun besser im Griff zu haben. Bis auf 43:35 zogen die Gastgeber davon. Allerdings verpassten es die Berliner, sich weiter abzusetzen, weil sie einfach zu viel verwarfen – selbst beim zweiten oder dritten Versuch.

So blieb es auch nach dem Seitenwechsel zunächst eng. Erst Ende des dritten Viertels gelang Alba mal ein 14:2-Lauf und die Führung wurde erstmals zweistellig (67:55). Noch deutlicher wurde es, weil die Gäste merklich abbauten.