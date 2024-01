Schnee und Regen in Thüringen - Wintergewitter möglich

Zwei Nordic Walker laufen am Rondell durch den Schnee.

Erfurt - Schneeschauer bestimmen das Wetter am Montag in Thüringen. Der Tag startet mit Schneefällen, im Tiefland teilweise mit Regen gemischt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Vereinzelte Wintergewitter mit Sturmböen schließt der Wetterdienst nicht aus. Die Temperaturen liegen bei maximal zwei Grad, im Bergland zwischen minus vier und null Grad.

In der Nacht zu Dienstag schneit es lokal und es kann laut DWD-Prognosen glatt werden. Es kühlt ab auf minus ein bis minus vier Grad, im Bergland bis minus sieben Grad. Am Dienstag fallen zwischendurch leichte Schneeschauer, die im Tagesverlauf weniger werden. Die Temperaturen erreichen null bis zwei Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost bei minus sechs bis null Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es trocken bei minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad. Der Mittwoch startet trocken, nachmittags ziehen Wolken auf und es kommt zu mäßigen bis starken Schneefällen. Die Temperaturen steigen auf null bis zwei Grad, im Bergland minus vier bis null Grad.