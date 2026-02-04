Blechschäden sowie Leichtverletzte sind das Ergebnis einer weiteren Winternacht im Freistaat. Die Polizei zeigt sich gelassen - und auch der Deutsche Wetterdienst macht Hoffnung.

Erfurt - Das Winterwetter hat in Thüringen für eine Vielzahl von Unfällen gesorgt. Dabei seien in der Nacht auch mehrere Menschen leicht verletzt worden, hieß es von der Leitstelle der Thüringer Landeszentrale. Wo genau es zu den Unfällen kam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Am Morgen ist für Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit weiterhin Vorsicht geboten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schnee, Schneematsch oder gefrierende Nässe sorgen bei Temperaturen bis -5 Grad für rutschige Straßenverhältnisse. Auch die kommenden Nächte sind bis in die Morgenstunden hinein regional von Glätte geprägt.

Laut Einsatzstellen der Polizei haben sich jedoch mittlerweile alle Verkehrsteilnehmer an die winterlichen Bedingungen gewöhnt, weshalb es seltener zu schweren und generell weniger Unfällen kommt. Zudem sollen Schnee und Regen bis zum Ende der Woche nachlassen, wie der DWD weiter mitteilte.