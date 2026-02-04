In Niedersachsen und Bremen bleibt es frostig und teils glatt. In einigen Regionen kann es besonders gefährlich werden.

Hannover/Bremen - Noch bis Vormittag müssen Menschen in Bremen und in weiten Teilen Niedersachsens mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in Ostfriesland, im Kreis Wilhelmshaven, Wesermarsch und im Ammerland. Auch im Raum Oldenburg und Bremen sowie im Landkreis Verden bis in den Norden der Region Hannover kann es besonders glatt sein.

Die Unwetterwarnung gilt bis 10 Uhr. Bis dahin bestehe Gefahr durch plötzlich gefrierenden Regen, teilte der DWD mit. Der Wetterdienst rät, möglichst zu Hause zu bleiben. Wer trotzdem mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte besonders vorsichtig fahren, möglichst volltanken sowie Decken und warme Getränke mitnehmen.

Experten raten zu Pinguin-Gang

Auch in anderen Regionen Niedersachsens kann es durch Reif und Eis glatt sein. „Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe“, teilte der DWD mit. Autofahrerinnen und -fahrer sollten langsam und äußert vorsichtig fahren. Wer zu Fuß unterwegs ist, könne sich ein Beispiel an Pinguinen nehmen und kleine, langsame Schritte machen, wie die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie empfiehlt. Gut sei, den Fuß dabei möglichst flach aufzusetzen statt ihn abzurollen.