Ferien, frühe Stunde oder Glück? Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg ging es am Morgen trotz der Wetterlage ruhig zu. Wie es in den kommenden Tagen aussehen soll.

Berlin - Trotz anhaltender Glätte ist es in der Nacht zum Mittwoch auf den Straßen in Berlin und Brandenburg vergleichsweise ruhig geblieben. Laut Polizei waren am frühen Mittwochmorgen in keinem der beiden Bundesländer besondere Unfälle bekannt. Dies könne sowohl an den Ferien als auch der frühen Tageszeit liegen, so eine Sprecherin der Polizei.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dürfte es auch in den kommenden Tagen glatt bleiben. Demnach sind Schnee und gefrierender Sprühregen in Berlin und Brandenburg zu erwarten.