In Sachsen-Anhalt fällt am Montag und an den kommenden Tagen Schnee. Dabei kann es glatt auf den Straßen werden.

Magdeburg - Verbreitet schneit es am Montag in Sachsen-Anhalt. Gegen Nachmittag kann der Schnee in gefrierenden Regen übergehen - da ist auf den Straßen besondere Vorsicht geboten, denn es kann sich Glatteis bilden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen von Nordost nach Südwest minus zwei bis plus zwei Grad, im Harz minus drei bis null Grad. Auf dem Brocken wehen vereinzelte Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag fällt weiter etwas Schnee. Es kühlt laut der Vorhersage ab auf minus ein bis minus vier Grad. Am Dienstag fällt gelegentlich leichter Regen oder Schnee, dabei ist es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen von Nord nach Süd bei drei bis sechs Grad, im Harz bei null bis drei Grad.

Es geht in der Nacht zum Mittwoch weiter mit etwas Schneefall und dichten Wolken. Die Temperaturen sinken laut der Vorhersage auf null bis minus zwei Grad, im Harz bis minus vier Grad.

Der Mittwoch startet noch mit Wolken und leichtem Schnee, später lockert es auf. Die Temperaturen steigen auf maximal ein bis drei Grad, im Harz minus zwei bis plus zwei Grad.