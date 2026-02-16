Dresden - Verbreitet schneit es am Montag in Sachsen. Gegen Nachmittag kann der Schnee in gefrierenden Regen übergehen - da ist auf den Straßen besondere Vorsicht geboten, denn es kann sich Glatteis bilden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen von Nordost nach Südwest minus zwei bis plus drei Grad, im Bergland minus fünf bis plus ein Grad.

In der Nacht zum Dienstag fällt weiter etwas Schnee, örtlich schließt der Wetterdienst auch gefrierende Niederschläge nicht aus, die für Glätte sorgen können. Es kühlt laut der Vorhersage ab auf null bis minus vier Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Am Dienstag fällt gelegentlich leichter Regen oder Schnee, dabei ist es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland bei minus ein bis plus drei Grad.

Es geht in der Nacht zum Mittwoch weiter mit etwas Schneefall und dichten Wolken. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Der Mittwoch startet noch mit Wolken und leichtem Schnee, später lockert es aber auf. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis drei Grad, im Bergland minus vier bis plus ein Grad.