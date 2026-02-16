Auf der A7 Richtung Hannover brauchen Autofahrer Geduld: Zwischen Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck steht ein Sattelzug quer.

Bad Fallingbostel - Ein querstehender Sattelzug behindert den Verkehr auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover zwischen Bad Fallingbostel und dem Dreieck Walsrode. Der Verkehr werde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Die Autobahnmeisterei sichere die Unfallstelle ab. Ein Unternehmen sei auf dem Weg, um den Lastwagen zu bergen. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern werden, war zunächst ebenfalls unklar.

In und um Hannover kam es am Morgen zu einigen wetterbedingten Unfällen: Auf glatten Straßen habe es vor allem Blechschäden gegeben, insgesamt sei aber „alles im Rahmen geblieben“, sagte ein Polizeisprecher.