Vor allem in Süden Thüringens ist in den höheren Lagen bereits etwas Schnee zu finden. Wer eine Winterwanderung machen möchte, sollte sich aber ranhalten.

Vor allem in Süden Thüringens ist in den höheren Lagen bereits etwas Schnee zu finden. (Archivbild)

Floh-Seligenthal - Der Schnee in Thüringens höheren Lagen bleibt voraussichtlich noch eine Weile erhalten. Oberhalb von 600 Metern seien ein bis drei Zentimeter Schnee gemeldet worden, in noch höheren Lagen bis zu sieben, auf der Schmücke sogar 21 Zentimeter, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Zwar sei zunächst nicht mit weiteren Schneefällen zu rechnen. Am Wochenende seien aber ein paar frische Flocken denkbar und der Schnee könne noch bis zu Beginn der kommenden Woche halten.

Zudem sei eine Wetterbesserung ab Donnerstag in Sicht, so Engelmann. Die Sonne könne vielerorts die grauen Schleier beiseiteschieben. Ab Montag zeichne sich deutlich milderes Wetter ab mit Temperaturen bis zu neun Grad in den Tieflagen und auch Plusgraden in den Höhenlagen, die zum Abtauen des Schnees führen können.

DWD warnt vor Glätte in der Nacht

Vor allem für die Nacht zu Mittwoch warnt der DWD vor Glätte auf den Thüringer Straßen. Wozu diese führen kann, hat sich bereits mancherorts im Süden gezeigt: Im Landkreis Sonneberg haben sich am Morgen zwischen Pisau und Spechtsbrunn bei Neuhaus am Rennweg mehrere Lkw auf glatter Straße quergestellt. Verletzte habe es nicht gegeben, die Situation habe sich inzwischen beruhigt, so eine Polizeisprecherin.

Auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen rutschte laut Polizei ein Lastwagen auf eisiger Straße bei Nesselhof, einem Ortsteil Floh-Seligenthal, weg und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Auch hier habe sich niemand verletzt.