Bei einem jungen Mann klopft es an der Wohnungstür. Der Mann will die drei Personen nicht hineinlassen, doch mit Gewalt verschaffen sie sich Zutritt.

Halle an der Saale - Drei Unbekannte haben einen 24-jährigen Mann in seiner Wohnung in Halle (Saale) zusammengeschlagen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei klopften die Täter am Mittwochabend zunächst an die Wohnungstür des Mannes im Stadtteil Heide-Nord. Dieser ließ sie jedoch nicht ein, woraufhin sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. In der Wohnung verletzten sie den Mann schwer und stahlen einen Fernseher, einen Laptop sowie eine Spielkonsole.

Einsatzkräfte der Polizei suchten die Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen ab, konnten jedoch niemanden feststellen. Der 24-Jährige konnte den Angaben nach bisher nicht befragt werden. Er befinde sich derzeit zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubs und gefährlicher Körperverletzung.