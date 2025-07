Wegen eines Bootsbrandes auf der Elbe kommt es am Morgen zu einem Großeinsatz in Magdeburg. Die Eigentümer waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Feuers auf dem Boot.

Magdeburg - Ein Boot ist am frühen Morgen an der Magdeburger Zollbrücke auf der Elbe vollständig abgebrannt. Es handele sich Polizeiangaben nach um ein privates Sportboot, dessen Eigentümer sich zwar auf dem Boot befunden hatten, sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Den Angaben nach sei niemand verletzt und das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht worden.

Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Der Sachschaden liege zwischen 50.000 und 60.000 Euro, hieß es.