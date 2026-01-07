Starker Schneefall legt den Busverkehr in Ostfrieslands lahm. Auch der Schulbetrieb ist betroffen – der Nachmittagsunterricht fällt aus.

Aurich/Wittmund/Leer - Starker Schneefall bremst den Busverkehr in Ostfriesland aus. Im Landkreis Wittmund werde der Buslinienverkehr des öffentlichen Personennahverkehrs ab 14.00 Uhr eingestellt, teilte der Landkreis Wittmund mit. Aufgrund des winterlichen Wetters komme es bereits zu massiven Verspätungen und Ausfällen auf allen Buslinien.

Von Ausfällen ist auch der Busschulverkehr betroffen. Im Landkreis Wittmund sowie in den Nachbarlandkreisen Aurich und Leer fällt der Nachmittagsunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Schülerinnen und Schüler werden eher nach Hause geschickt.

Aus Sicherheitsgründen werden die Schülerinnen und Schüler von den Schulen nach der 6. Stunde mit Bussen nach Hause befördert, wie die Landkreise mitteilten. Die Schulen seien entsprechend informiert worden.

Wann der Busverkehr wieder aufgenommen wird und wie es mit dem Schulunterricht in den kommenden Tagen weitergeht, war am Mittwochmittag offen. Über das weitere Vorgehen werde noch beraten, hieß es aus den Kreisverwaltungen.