Oberharz/Oberwiesenthal - Der Winter ist in den Bergen in Sachsen und Sachsen-Anhalt zurück. In der Nacht zu Dienstag gab es auf dem Brocken (1142 Meter) und auf dem Fichtelberg (1215 Meter) Schneefall. Webcams der beiden Orte zeigten am Dienstagmorgen eine leichte Schneeschicht rund um die Gipfel. Der Deutsche Wetterdienst sagte für Lagen oberhalb von 800 Metern zeitweise Schneefall voraus. Ganz ungewöhnlich ist das Schneetreiben im April allerdings nicht. Im vergangenen Jahr fiel auch Ende April noch Schnee auf dem Brocken.