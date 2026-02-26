Mehr als 200 Konzerte und die schwedische Hauptstadt im Mittelpunkt. Für das Schleswig-Holstein Musik Festival startet der Vorverkauf. Porträtkünstlerin ist Akkordeonistin Ksenija Sidorova.

„Für uns ist es erst mal eine Stadt der musikalischen Entdeckung“, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt mit Blick auf Stockholm.

Kiel - In über 85 Konzerten befasst sich das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) mit der Musikmetropole Stockholm und dem Posaunisten Nils Landgren. „Für uns ist es erst mal eine Stadt der musikalischen Entdeckung“, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt am Vormittag bei der Vorstellung des Programms in Kiel. Die Stadt zeige eindrucksvoll, dass Kultur besonders originell sei, wenn verschiedene Einflüsse einander inspirieren.

Zum 70. Geburtstag des Musikers Landgren, wolle das Festival seinen musikalischen Facettenreichtum präsentieren. „Er ist ein herausragender Sänger, er ist ein wunderbarer Künstler auf seinem Instrument, der Posaune“, betonte Kuhnt. Auf dem SHMF wird er in verschiedenen Konstellationen zu hören sein: etwa mit dem Geiger Daniel Hope, dem Schwedish Radio Symphonie Orchestra und als Dozent für einen Blechbläser-Workshop.

Das Musikfestival dauert vom 4. Juli bis zum 30. August. Für die 205 Konzerte in 120 Spielstätten an 73 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und in Nord-Niedersachsen gibt es auf der Internetseite des Festivals bereits Karten. Ticketbestellungen sind auch per E-Mail ([email protected]) oder per Post möglich.

Porträtkünstlerin Sidorova: Fühle mich „wie zu Hause“

Neben dem Posaunisten Landgren steht auch die Akkordeonistin Ksenija Sidorova im Mittelpunkt des SHMF - sie ist die Porträtkünstlerin des Festivals. „Ich habe mehrmals beim Schleswig-Holstein Musik Festival gespielt und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, fühle ich mich wie zu Hause“, sagte die in Riga geborene Künstlerin.

Sie zeigt den Angaben nach in 18 Konzerten die gesamte Bandbreite ihres Könnens: von Soloabenden über intime Kammermusikprogramme bis hin zu großen Orchesterkonzerten. Der Intendant Kuhnt freue sich nach eigenen Angaben am meisten auf ihre Konzerte mit dem Akkordeonisten Pietro Roffi im Ratzeburger und im Melburger Dom. „Zwei Akkordeons, ein großer Kirchenraum und sonst nichts.“

Das Festival wurde am 5. Juni 1985 im Kieler Schloss gegründet. Die Premiere fand ein Jahr später statt. Dieses Jahr folgt die 41. Ausgabe.