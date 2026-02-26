Die Polizei kontrolliert an der tschechischen Grenzen einen Wagen. Im Laderaum finden die Beamten 13 Hundewelpen - zusammengepfercht und ohne Nahrung und Wasser.

Krauschwitz - Weil die Tiere nicht richtig transportiert wurden und zudem die Impfpässe fehlten, sind an der Grenze zu Tschechien 13 Hundewelpen beschlagnahmt worden. Die Polizei kontrollierte den Wagen am Mittwoch am Grenzübergang Podrosche (Landkreis Görlitz), wie die Behörde mitteilte. Im Laderaum wurden die Tiere entdeckt: eingepfercht in zwei nicht gesicherten Transportboxen, ohne Futter und Wasser.

Ein Tierarzt untersuchte den Angaben zufolge die Welpen, danach wurden sie vom Veterinäramt beschlagnahmt. Die etwa sechs Wochen alten Tiere waren wohlauf. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den 39 Jahre alten Fahrer eingeleitet.