Bei einem Brand einer Scheune nahe der B73 in Stade verhindert die Feuerwehr am Montag ein Übergreifen der Flammen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Stade - Ein Brand in einer Scheune in Stade (Landkreis Stade) hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Auf einem Hofgelände nahe der Bundesstraße 73 hatte eine leer stehende Scheune in Flammen gestanden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Etwa 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben demnach dafür gesorgt, dass das Feuer nicht auf das mit Reet bedeckte Dach des ebenfalls leer stehenden Wohngebäudes auf dem Gelände übergriff. Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge etwa drei Stunden. Während des Einsatzes habe ein Teil der Scheune mit einem Bagger eingerissen werden müssen, um den Brand zu bekämpfen, hieß es. Bei den Löscharbeiten sei niemand verletzt worden. Die Polizei ermittle nun wegen Brandstiftung. Zuvor haben mehrere Medien berichtet.