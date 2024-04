Hamburg/Braunschweig - Steffen Baumgart begegnet seinem einstigen Assistenten Daniel Scherning mit großem Respekt. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und der Coach von Eintracht Braunschweig treffen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) erstmals nach ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Paderborn in einem Pflichtspiel aufeinander.

„Daniel Scherning ist ein gradliniger Typ, der eine klare Idee hat. Nicht nur vom Fußball, sondern auch davon, wie er sich Sachen vorstellt“, sagte Baumgart am Donnerstag über den heutigen Braunschweiger Trainer. „Er war ein sehr, sehr wichtiger Partner für mich in den vier Jahren. Sonst hätten wir auch nicht den Erfolg gehabt, den wir in Paderborn hatten. Es war immer ein Teamerfolg.“

Der 52-jährige Baumgart als Chef und der zwölf Jahre jüngere Scherning als Co-Trainer arbeiteten von 2016 bis 2021 in Paderborn zusammen. Sie führten den SC Paderborn 2018 in die 2. Bundesliga und ein Jahr später in die Bundesliga. „Wir kennen uns sehr gut. Wir haben sehr intensiv und erfolgreich zusammengearbeitet“, erinnerte sich Scherning zurück. „Wir haben uns, glaube ich sehr, sehr gut ergänzt.“

Fast drei Jahre nach dem Ende ihrer Zusammenarbeit - Baumgart wechselte damals zum 1. FC Köln, Scherning wurde Trainer beim VfL Osnabrück - kommt es zu einem Wiedersehen am Spielfeldrand. „Dass wir uns dann so schnell auf einer Ebene irgendwie in einem direkten Duell wiedersehen, war damals vielleicht nicht ganz so zu erwarten“, sagte Braunschweigs Trainer.

„Ich wünsche ihm, dass er mit dem HSV dann auch seine Ziele erreicht“, sagte Scherning. Nur damit solle Baumgart erst am Sonntag weitermachen. „Am Samstag wollen wir schon auch das Spiel gewinnen und die drei Punkte hier behalten.“

Die Braunschweiger benötigen noch einige Zähler, um den Klassenverbleib zu sichern. Für den Tabellenvierten HSV geht es um die wohl letzte kleine Chance, doch noch auf den Aufstiegsrelegationsplatz zu kommen.