Eine Zeugin hört ein Klirren und sieht drei flüchtende Gestalten - dann stellt die Polizei den Schaden fest. Ein Fall für den Staatsschutz.

Berlin - Unbekannte haben eine Scheibe beim bekannten Schwulen-Anti-Gewalt-Projekt Maneo in Schöneberg eingeworfen. Wie die Polizei mitteilte, hörte eine Zeugin gegen 6.30 Uhr ein lautes Klirren und sah drei Menschen flüchten. Polizisten stellten dann die beschädigte Fensterscheibe am Gebäude an der Bülowstraße fest. Sie fanden einen Stein, der wohl dagegen geworfen worden war, wie es hieß. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Das Projekt Maneo bietet seit Jahrzehnten Opferhilfe und Gewaltprävention für Schwule, Lesben und andere sexuelle Minderheiten.