Nach einem tödlichen Unfall findet sich der mutmaßliche Verursacher auf der Anklagebank des Landgerichts wieder. Ihm wird vorgeworfen, betrunken und viel zu schnell unterwegs gewesen zu sein.

Neuruppin - Nach einem Unfall, bei dem ein damals 53-jähriger Mann starb, muss sich am Montag (9.30 Uhr) der mutmaßliche 35-jährige Unfallverursacher am Landgericht in Neuruppin verantworten. Ihm werden unter anderem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und die Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen.

Der 35-Jährige soll vor etwa zwei Jahren nach Angaben des Gerichts erheblich alkoholisiert auf einer Landstraße bei Casekow gefahren sein. In einer Rechtskurve sei er mit einer Geschwindigkeit von über 180 Kilometern pro Stunde auf die Gegenfahrbahn geraten, um eine Kurve zu nehmen. Dabei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen. Der Fahrer des anderen Autos starb. Der damals 30-jährige Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers verletzte sich schwer. Die Polizei stellte später bei dem heute 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille fest.