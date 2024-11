Berlin - Schauspieler Benno Fürmann liebt Mittagspausen und Mittagsschlaf. „Ich mache gerne ein Schläfchen“, sagte Fürmann in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) zum Thema Stil. „Danach denke ich mir immer, was für ein glücklicher Mensch ich doch bin: Am helllichten Tag in ein sauberes Bett schlüpfen zu dürfen, das ist ein Riesengeschenk.“

An anderer Stelle neige er aber zur Unvernunft, sagte Fürmann weiter. „An manchen Abenden trinke ich zu viel Alkohol. Und wenn es lecker ist, esse ich auch einmal zu viel. Die Völlerei ist ganz klar meine Todsünde.“