weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Scharfe Schüsse auf Wohnung - Kugeln durchschlagen Tür

Eil
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf

Kriminalität Scharfe Schüsse auf Wohnung - Kugeln durchschlagen Tür

Ein Unbekannter schießt auf eine Wohnungstür in Neukölln, die Kugeln schlagen in Wände ein - die Bewohner sind zu diesem Zeitpunkt zu Hause.

Von dpa 02.01.2026, 15:52
Ein unbekannter Täter schießt in Neukölln auf eine Wohnung. (Symbolfoto)
Ein unbekannter Täter schießt in Neukölln auf eine Wohnung. (Symbolfoto) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin - In Berlin-Neukölln hat ein unbekannter Täter mit scharfer Munition mehrfach auf eine Wohnungstür gefeuert. Die Kugeln durchschlugen am Donnerstagabend die Tür und trafen in der Wohnung die Decke und Wand des Flurs, wie die Polizei mitteilte. 

Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner der Wohnung in der Karl-Marx-Straße zu Hause anwesend. Verletzt wurde aber niemand. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt.