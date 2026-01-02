weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unglück: 17-Jähriger stirbt bei Silvesterfeier in der Börde

Eil
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf

Unglück 17-Jähriger stirbt bei Silvesterfeier in der Börde

Eine Silvesterfeier endet im Landkreis Börde tragisch. Der kleine Ort Born steht nach dem Tod eines Jugendlichen unter Schock.

Von dpa 02.01.2026, 17:00
Der kleine Ort im Landkreis Börde steht nach dem tödlichen Vorfall unter Schock. (Symbolbild)
Der kleine Ort im Landkreis Börde steht nach dem tödlichen Vorfall unter Schock. (Symbolbild) Pia Bayer/dpa

Born - Bei einer Silvesterfeier im Landkreis Börde ist ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Als Ursache werde nach bisherigen Erkenntnissen ein „unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerkskörpern“ vermutet, zitiert die „Volksstimme“ eine Sprecherin des Polizeireviers Börde. Auf Anfrage wollte sich die Polizei nicht zu dem Vorfall äußern. 

Die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Westheide, in der Born liegt, bestätigte auf Anfrage den Vorfall. „Wir können das noch gar nicht fassen.“ An der Silvesterfeier hätten einige Menschen aus dem Ort teilgenommen. Der ganze Ort stehe unter Schock. Man versuche sich jetzt abzustimmen, wie die Familie des 17-Jährigen unterstützt werden könne.