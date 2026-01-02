Eine Silvesterfeier endet im Landkreis Börde tragisch. Der kleine Ort Born steht nach dem Tod eines Jugendlichen unter Schock.

Born - Bei einer Silvesterfeier im Landkreis Börde ist ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Als Ursache werde nach bisherigen Erkenntnissen ein „unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerkskörpern“ vermutet, zitiert die „Volksstimme“ eine Sprecherin des Polizeireviers Börde. Auf Anfrage wollte sich die Polizei nicht zu dem Vorfall äußern.

Die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Westheide, in der Born liegt, bestätigte auf Anfrage den Vorfall. „Wir können das noch gar nicht fassen.“ An der Silvesterfeier hätten einige Menschen aus dem Ort teilgenommen. Der ganze Ort stehe unter Schock. Man versuche sich jetzt abzustimmen, wie die Familie des 17-Jährigen unterstützt werden könne.